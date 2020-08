Rauchfangkehrer ist ein Beruf mit Tradition und Zukunft, bei dem der Schutz im Vordergrund steht.

Seit ca. 1550 sind die Rauchfangkehrer in Salzburg im vorbeugenden Brandschutz tätig, um das Hab und Gut der Menschen zu schützen. Aktuell sind es hierzulande 38 Betriebe mit insgesamt 190 Mitarbeitern. Das traditionsreiche Handwerk der Rauchfangkehrer wird durch viele Gesetze und Verordnungen geregelt. Zum Beispiel gibt es die Bestimmungen der Salzburger Feuerpolizeiordnung, welche unter anderem die Durchführung sicherheitsrelevanter Tätigkeiten zum Schutz des Lebens und der Gesundheit von Menschen sicherstellen sollen, die Heizungsanlagenverordnung oder den vom Gesetzgeber verordneten Kehrtarif.

Überprüfung schützt

Die turnusmäßige Kehrung und Überprüfung dient dem Schutz von Leib und Leben, da in jedem Raum der Tod durch Kohlenmonoxid lauern kann. Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchloses Gas, das bereits in geringen Mengen tödlich sein kann. Man hört und sieht es nicht kommen und es meldet sich nicht an! Jede Feuerstätte benötigt für eine optimale und wirtschaftliche Verbrennung ausreichend Verbrennungsluft. Der gleichzeitige Betrieb einer raumluftabhängigen Gasfeuerstätte, eines Kaminofens, Kachelofens, eines Küchenherdes mit Ablufteinrichtungen (z.B. Dunstabzugshaube oder WC-Bad-Lüfter) kann zu gefährlichem Unterdruck und somit zu einem stark erhöhten Kohlenmonoxid-Wert führen. Die Betriebsdichtheitsprüfung von Abgasanlagen und die intervallmäßig durchgeführten Kaminkehrerarbeiten schützen deshalb Ihre Gesundheit und Ihr Eigentum.

Thema Umweltschutz

Den Salzburger Rauchfangkehrern ist aber nicht nur der Schutz für Mensch, Haus und Hof ein wichtiges Anliegen, sondern auch der Klima- und Umweltschutz. In Salzburg werden bereits seit 1986 Emissionsmessungen und Überprüfungen der Heizanlagen/Feuerstätten durch den Rauchfangkehrer durchgeführt. Nur eine einwandfrei funktionierende Heizanlage/ Feuerstätte hält den Emissionswert so gering wie möglich und trägt damit zum Umweltschutz bei. Durch eine überprüfte und gekehrte Feuerstätte erzielt man aber auch weitere positive Effekte: Es wird Brennmaterial eingespart und die Lebensdauer der Feuerstätte erhöht. Da für Ihren Rauchfangkehrer Ihre Zufriedenheit und Sicherheit an erster Stelle stehen, können Sie auf seine Beratung vertrauen. Brennstoffneutral und objektiv berät Sie Ihr Rauchfangkehrer, egal ob es Fragen zu einer angedachten neuen Heizungsanlage gibt oder ob es um eine Sanierung oder eine Energieberatung geht. Durch regelmäßige Schulungen ist er auf dem neuesten Stand der Technik.