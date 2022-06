Bei der am 29. Juni 2022 abgehaltenen Preisverleihung des Playmit-Awards 2021/22 in der KTM-Motohall in Mattighofen winkten den Schulen und ihren Schülern Preise im Gesamtwert von 26.000 Euro.

MATTIGHOFEN, SALZBURG, BISCHOFSHOFEN. Jede fertiggestellte Playmit-Urkunde brachte dabei Punkte und damit zugleich Chancen auf Geld- sowie Sachpreise wie VR-Brillen oder sogar ein KTM-Motorrad Duke 125. Zum Mitmachen aufgerufen waren alle Schulen und die auf www.playmit.com gelisteten Bildungseinrichtungen. Playmit verbindet Spaß am Wissen mit konkreter Hilfe zur Schul- und Berufsentscheidung.

Preisverleihung in der KTM-Motohall Bei der Ehrung von Leo Tursch (Mitte) von BMW Group Werk Steyr durch Hubert Hilgert, dem Geschäfstführer der Playmit GmbH und Moderator Nik Raspotnik (rechts).

Nach langer Unterbrechung konnten die Gewinner der Playmit-Awards 2022 in der KTM Motohall in Mattighofen, geehrt werden. Mit KTM hat Playmit einen starken Lehrlings- Ausbildungsbetrieb als Partner. Der Veranstalter und Geschäftsführer von Playmit, Hubert Hilgert, begrüßte die Gäste, bevor der Personalleiter von KTM, Daniel Lehner, einen kurzen Einblick in das Unternehmen KTM gab. Vertreter aus der Wirtschaft und aus dem Bildungsbereich gingen in Interviews näher auf die Thematik der Lehrlingsausbildung ein sowie auf die Notwendigkeit von sozialen und digitalen Kompetenzen als Grundlage für eine erfolgreiche Berufslaufbahn. Der Vertriebsleiter von Playmit, Michael Heppler erläuterte die vielen Neuigkeiten und zukunftsweisenden Entwicklungen, die Playmit immer wieder am Puls der Zeit halten.

Ehrenhafte Gäste Von links: Michael Heppler (Playmit), Ronald Popovits (PTS Eisenstadt) und der Bildungsdirektor von Burgenland, Heinz Zitz.

Dass Playmit österreichweit inzwischen einen Namen hat zeigt die Gästeliste, zu der auch Vertreter mehrerer Bildungsdirektionen, aus Ministerien und aus der Wirtschaft gehörten. Vertreter der großen Bildungsserver aus Wien, Oberösterreich, Tirol und dem Burgenland zählten ebenfalls zu den Gästen. Die Industriellenvereinigung Kärnten, vertreten durch Wolfgang Pucher und Reinhard Pasterk, wie auch der Leiter der Lehrlingsausbildung bei BMW Group Werk Steyr, Leo Tursch, hoben die Zusammenarbeit mit Playmit hervor und erläuterten, wieso Lehrstellenbewerber mit einer Playmit-Urkunde einen Vorteil im Bewerbungsprozess haben.

Gewinner der Playmit-Awards Bei der Verleihung der Einzelpreise: Von links: Hubert Hilgert, Rosmarie Parzer (PTS Münzkirchen), Franz Borotschnig (PTS Völkermarkt), Maria Kronberger, Wolfgang Riedel, Direktorin Elisabeth Saller (alle 3 PTS Bischofshofen), Ronald Popovits (PTS Eisenstadt) und Michael Heppler.

Insgesamt haben mehr als 80 Schulen und Bildungseinrichtungen einen Playmit-Award gewonnen. In der KTM Motohall in Mattighofen wurden die Vertreter von der Polytechnischen Schule (PTS) Völkermarkt, der PTS Althofen, der PTS Eisenstadt, der MS/PTS Münzkirchen, der PTS Wels, der HAK Steyr, der PTS Bischofshofen, der Vienna Business School Schönborngasse, der BHAK/BHAS Hollabrunn, der BHAK/BHAS Gänserndorf und von AusbildungsFit Österreich geehrt und ausgezeichnet. Die PTS Hollabrunn bekam zudem noch einen Sonderpreis. Diese hat mit nur 70 Schülern die meisten Playmit-Urkunden in diesem Jahr fertiggestellt, nämlich über 520.

Das Event fand mit einer musikalischen Showeinlage von Moderator Nik Raspotnik, dem künstlerischen Leiter des Linzer Theaters seinen Abschluss. Nach dem Buffet konnten sich die Besucher während einer Führung durch das KTM Museum von der langjährigen Geschichte von KTM überzeugen.