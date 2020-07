Die Plusregion sowie die Wirtschaftsvereine der drei Plusregion-Gemeinden haben sich das besondere Ziel gesetzt, die heimische Wirtschaft beim Neustart so gut es geht zu unterstützen. Aus diesem Grund wurde die erfolgreiche Kampagne "#GemeinsamNeuStarten – Jetzt erst recht!" mit einem Gewinnspiel ins Leben gerufen.

NEUMARKT/KÖSTENDORF/STRASSWALCHEN. Die anhaltenden Einschränkungen aufgrund von Covid-19 stellten insbesondere die Wirtschaft Anfang des Jahres vor besondere Aufgaben. Die Plusregion, sowie auch die Wirtschaftsvereine der drei Plusregion Gemeinden - WIRtschaft Köstendorf, Wirtschaftsinitiative Neumarkt und Treffpunkt Straßwalchen, haben sich daher ein besonderes Ziel gesetzt, die heimische Wirtschaft beim Hochfahren bzw. Neustart, so gut es geht zu unterstützen. Aus diesem Grund wurde die Kampagne "#GemeinsamNeuStarten - Jetzt erst recht!" ins Leben gerufen. Diese Kampagne soll aufzeigen, wie vielseitig die Region - mit all den über 230 Mitgliedsbetrieben - ist und das alle #Gemeinsam in einem Boot sitzen, zusammenhalten und diese außergewöhnliche Situation #GemeinsamSchaffen.

60 Gewinner und 4.500 Euro

Jede Branche, egal ob Gewerbe und Handwerk, Industrie, Dienstleistung oder der Handel gehörte zur Kampagne "#GemeinsamNeuStarten - Jetzt erst recht!" dazu. Abgerundet wurde diese Kampagne mit einem Gewinnspiel, das bereits am 14. April startete.



"Bereits nach einer Woche hatten wir schon mehr als 140 WhatsApp Nachrichten und Mails",

so Julia Mauberger, Geschäftsführerin der Plusregion. "Uns war wichtig, dass jeder Mitgliedsbetrieb von dieser Kampagne profitiert und somit unterstützt wird, daher fiel die Wahl auf das Gewinnspiel "Gewinne deinen Einkauf zurück"". Über 1.300 Rechnungen quer durch alle Branchen wurden bis 30. Juni an das Team der Plusregion geschickt.



"Am Ende konnten sich 60 GewinnerInnen über insgesamt € 4.500,- Plusregion Gutscheine freuen, die natürlich wieder in die Wirtschaft retour fließen. Somit eine WIN-WIN-Situation für Alle",

freut sich Mauberger.

Mehr interessante Nachrichten gibt es HIER