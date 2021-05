Im Fischspezialitäten-Geschäft von Walter Grüll in Grödig werden seit 28 Jahren in Handarbeit und mit großer Leidenschaft sogenannte „Erlebnismittel" produziert.

GRÖDIG. Walter Grüll stammt ursprünglich aus einer Lehrerfamilie und war in seiner Kindheit sehr oft am Wallersee. Er ist der Gründer und Geschäftsführer des gleichnamigen Fischspezialitäten-Geschäfts „GRÜLL" in Grödig und er entdeckte schon in ganz jungen Jahren seine große Passion für Fisch. „Mit drei Jahren habe ich am Wallersee zum Fischen angefangen. Genau in dem Alter wo man gerade mal eine Angelrute halten kann. Die Fischzucht habe ich im Jahr 1981 im Alter von 18 Jahren in der Hellbrunner Allee aufgemacht. Da hatte ich Forellen und Saiblinge und andere Süßwasserfische und da habe ich auch geräuchert", so Walter Grüll im Gespräch mit den Bezirksblättern Flachgau. Er hat im Alter von 18 Jahren die Matura bestanden und parallel dazu angefangen in der Salzburger Landesregierung im Bereich Schul- und Bildungswesen zu arbeiten. Gleichzeitig hat er bereits mit der besagten Fischzucht in der Hellbrunner Allee begonnen.

Fischzucht als Passion

„Die Fischzucht war schon immer mein Leben und meine Freude und das ist bis zum heutigen Tag so", so Walter Grüll im Interview mit den Bezirksblättern Flachgau. Das Schöne sei, dass er dabei seine Visionen verwirklichen könne, erklärt der absolute Fischexperte. „Alles hat sich in den letzten 40 Jahren zu dem entwickelt was es heute ist. Wenn man nicht stehenbleibt hat man immer neue Visionen und probiert dabei neue Wege zu gehen. Mich interessiert das Schwierige und wenn ich dann etwas erreicht habe das funktioniert, dann wird es auch so beibehalten. Aber es ist immer die Suche nach neuen Produkten, nach neuen sogenannten „Erlebnismitteln", erklärt Grüll weiter.

Breite Produktpalette

Ausgewählte Fischspezialitäten im Geschäft von Walter Grüll.

Die Störe in der Fischzucht von Walter Grüll von denen der Kaviar stammt werden im Schnitt 16 Jahre alt und deren Kaviar ist auch das Produkt mit dem höchsten Bekanntheitsgrad. „Es gibt aber nicht nur den Stör bei uns, obwohl der Stör natürlich der Fisch ist, der die Marke „GRÜLL" bekannt gemacht hat. Aber zu einem Fischgeschäft gehört mehr als nur der Kaviar alleine. Es muss alles eine runde Sache sein", meint der Besitzer des Fischspezialitäten-Geschäfts in Grödig. Insgesamt züchtet Walter Grüll 15 Süßwasserfische wie etwa Forellen, Saiblinge oder Huchen, die auch in seinem Geschäft in Grödig verkauft werden. Es gibt verschiedene Abteilungen wo die geräucherten Sachen drinnen sind. Das sind Produkte angefangen vom geräucherten Thunfisch, einem Marlin, dem Butterfisch und natürlich Räucherlachs und der geräucherte Saibling. In einer anderen Abteilung gibt es Fischsalate mit Hering oder Schrimps. Im Geschäft in Grödig arbeiten für den perfekten Ablauf derzeit 20 Mitarbeiter. Dabei gibt es manche die speziell für die Produktion zuständig sind, sowie Köche und Servicemitarbeiter. Alle sind laut Walter Grüll aber universell einsetzbar.



Viele verschiedene Standbeine Das Fischspezialitäten-Geschäft von Walter Grüll befindet sich in Grödig.

Nach einem Umbau im Jahr 2012 ist im Fischspezialitäten-Geschäft von Walter Grüll nicht nur ein Verkaufsstandort samt eigener Produktion beheimatet, sondern seit dieser Zeit ist dem Betrieb auch ein mehrfach prämiertes Bistro angeschlossen. Hier kann man in der Zeit zwischen 11 Uhr und 15 Uhr dann neben den kalten Speisen auch die warme Küche genießen. „Es sind so viele verschiedene Standbeine die wir als Unternehmen haben. Dazu gehören einerseits die Fischzucht, der direkte Verkauf, die Eigenproduktion der gesamten Erlebnismittel, das Bistro und nicht zu vergessen der Versand der eigens produzierten Produkte", erklärt der Visionär. Auch seine Tochter Alexandra Grüll arbeitet schon viele Jahre im Geschäft in Grödig mit. Ob sie später in die großen Fußstapfen des Vaters treten wird, weiß sie heute noch nicht genau. „Im Moment kann ich mir nichts besseres vorstellen. Das Positive an einem Familienunternehmen ist, dass man viele coole Sachen machen kann", so die Tochter des Unternehmers.