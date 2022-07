Landeshauptmann Wilfried Haslauer zeichnet den ehemaligen Raiffeisen-Generaldirektor und gebürtigen Obertrumer Günther Reibersdorfer mit dem Großen Ehrenzeichen des Landes aus.



SALZBURG, OBERTRUM. Landeshauptmann Wilfried Haslauer überreichte dem langjährigen Generaldirektor des Raiffeisenverbandes, Günther Reibersdorfer, das Große Ehrenzeichen des Landes. „In seinem 15-jährigen Wirken hat Günther Reibersdorfer als eine der markanten Manager-Persönlichkeiten der Salzburger Wirtschaft mit einer Strahlkraft weit darüber hinaus große Verdienste um die Stärkung des Standorts erworben“, so der Landeshauptmann bei der Ehrung in der Residenz am Donnerstagabend.

Zwischen Juli 2005 und April 2020 leitete der gebürtige Obertrumer Günther Reibersdorfer als Generaldirektor die Geschicke der größten Bankengruppe in Salzburg. „In dieser Zeit wurden unter seine Führung viele Meilensteine erreicht, von der Verschmelzung der Bergbahngesellschaften in Wagrain und Flachau zu Snow Space Salzburg über die Neugestaltung des Wohnbaudarlehens bis zur Sanierung der Biomassewerke“, so Landeshauptmann Wilfried Haslauer.

Haslauer: „Produktive Verbindung.“



„Die Ehrung ist in einem weiter gefassten Zusammenhang auch Ausdruck der langjährigen, produktiven Verbindung des gesamten Raiffeisensektors mit dem Land Salzburg. Diese Verbindung gilt weit darüber hinaus buchstäblich für ‚Land und Leute‘. Die umfangreiche landesweite Sponsorentätigkeit der Mitgliedsunternehmen des Raiffeisenverbandes in allen gesellschaftlichen Bereichen von Sport über Kultur bis ins Soziale bezeugt dies eindrucksvoll“, so der Landeshauptmann.

Ehrengeschenk für Walter Rothensteiner

Im Rahmen des Österreichischen Raiffeisentages, der heute in Salzburg stattfindet, erhielt auch Walter Rothensteiner für seine zehnjährige Tätigkeit als Generalanwalt ein Ehrengeschenk aus den Händen von Landeshauptmann Wilfried Haslauer „Der persönlich gewidmete Alt-Salzburger Bierkrug mit Zinndeckel und Landeswappen ist ein solides Produkt der Salzburger Wirtschaft, an dessen Entstehung und Vertrieb gleich mehrere heimische Branchen Anteil haben, mit denen der Raiffeisensektor eng und erfolgreich zusammenarbeitet: Landwirtschaft, Industrie, Handwerk und Handel“, so Haslauer.

