Das Fünf-Schätze-Ticket der Salzburg AG Tourismus vereint mit der Schafbergbahn, der Wolfgangsee-Schifffahrt, dem Mönchsberg-Aufzug, der Festungsbahn und dem neuen Museum Wasserspiegel einige der beliebtesten touristischen Ausflugsziele in Salzburg und Oberösterreich. Ab sofort können Besucher auch von Zuhause aus den Reiz aller Attraktionen entdecken.

SANKT GILGEN, SALZBURG. Mit dem neuen Fünf-Schätze-Ticket können Kunden erstmals alle fünf Attraktionen in Salzburg und dem Salzkammergut innerhalb einer Saison (ausgenommen sind die Advent-Fahrten der Schafbergbahn und der Wolfgangsee-Schifffahrt) mit nur einem Ticket entdecken. Ab sofort erhält man mit dem Erwerb eines Fünf-Schätze-Tickets auch Zugriff auf das erste digitale Erlebnisprodukt der Salzburg AG Tourismus.

„Im Rahmen unserer neuen Tourismusstrategie wollen wir unsere Attraktionen am Wolfgangsee und in der Stadt Salzburg mit neuen Angeboten für Einheimische als auch für Touristen über das ganze Jahr sowohl analog als auch digital erlebbar machen. Um den Erlebniswert der Gäste zu stärken, haben wir unsere Attraktionen jetzt um ein tolles digitales Angebot erweitert. Unser neues 5-Schätze-Ticket beinhaltet mit Sommer 2021 erstmals auch ein digitales Zusatzprodukt. Als digitale Schatzkarte aufbereitet, erhalten Besucher bereits im Vorfeld beim Online Kauf Zugang zu exklusivem Infomaterial, tollen Fotos, 360-Grad-Videos und einer Social Wall, auf der die auf Instagram geteilten Eindrücke der Besucher gezeigt werden. Wir wollen unsere Gäste einladen, spielerisch unsere Attraktionen nochmals zu entdecken und gleichzeitig Lust auf einen Aufenthalt in unserer wunderschönen Region wecken.“ Daniela Kinz, Geschäftsführerin der Salzburg AG, Tourismus