Sony DADC ist einer der weltweit führenden Hersteller von optischen Speichermedien und Full-Service Anbieter von physischen und digitalen Supply-Chain-Lösungen innerhalb und außerhalb der Unterhaltungsindustrie.

Wir sind ein innovatives Unternehmen innerhalb des Sony Konzerns mit einem Netzwerk an internationalen Standorten und der Konzernzentrale mit ca. 500 Mitarbeitern in Salzburg. Ein Mitarbeiterteam und ein Umfeld, das Eigeninitiative und Kreativität fördert, bilden die Grundlage unseres Erfolges.

Schichttechniker (m/w/d)

Deine Aufgaben

> Betreuung, Überwachung und Fehlerbehebung unserer vollautomatischen Produktionsanlangen (SPS, Handlings, Robotik)

> Optimierung, Wartung und Weiterentwicklung bestehender

Produktionsanlagen

> Enge Zusammenarbeit mit dem Engineering- und Produktionsteam

Was bringst Du mit

> Abgeschlossene technische Ausbildung der

Fachrichtungen Elektrotechnik oder Mechatronik

> Kenntnisse in Elektronik, Pneumatik, Mechanik, Robotik und SPS

> Sehr gute Deutschkenntnisse, Englischkenntnisse von Vorteil

> Bereitschaft zur 3 - Schichtarbeit Mo. - Fr. (ausgenommen Hochsaison)

> Verständnis und Interesse für technische Zusammenhänge

> Verlässlichkeit und eine genaue und selbstständige Arbeitsweise

> Freude an der Mitarbeit in einem motivierten, dynamischen Team

Was bieten wir Dir

> Hochtechnologisches Arbeitsumfeld

> Teamorientierte Unternehmenskultur

> Internationales Umfeld mit Möglichkeiten zur Weiterentwicklung

> Gesundheits- und Sportprogramme

> Teamevents

> Betriebsrestaurant

> Firmenparkplatz

Neuer Job – neues Zuhause? Wir packen mit an und unterstützen Dich mit einem attraktiven Relocation Package.

Es erwarten Dich ein anspruchsvolles Aufgabengebiet und tolle Sozialleistungen eines internationalen Konzerns.

Das marktadäquate Bruttojahresgehalt liegt bei mind. EUR 30.800,--.

Die Bereitschaft zur Überzahlung ist gegeben und abhängig von Qualifikation und Berufserfahrung.

Dein Arbeitsort ist Thalgau.

Diese Stelle ist Vollzeit und unbefristet ab sofort.

Sony DADC ist ein Arbeitgeber, der die Chancengleichheit fördert.

Sophie Mayer Human Resources Phone +43 6246 880 8540

Wir freuen uns auf deine Bewerbung! Weitere Infos hier oder unter:

www.sonydadc.com/careers