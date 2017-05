Lust auf einen kulinarischen Ausflug der Extraklasse? Dann darfst du die BARBECUE ON BOAT Events von BRANDWERK nicht verpassen!



BRANDWERK bringt Barbecue auf ein neues Level – und zwar aufs Boot! Am 8. Juli 2017 lichten wir am Mondsee wieder den Anker und nehmen unsere Gäste ein zweites Mal mit auf eine Genussschifffahrt der besonderen Art: BARBECUE ON BOAT. Während der dreistündigen Mondsee-Rundfahrt mit dem Ausflugsschiff werden in mehreren Gängen Köstlichkeiten aus dem BRANDWERK BBQ Smoker kredenzt, zubereitet von Grillweltmeister Christoph „Goli“ Gollenz höchstpersönlich.

Barbecue-Genuss am Mondsee



Alles, was du zu BARBECUE ON BOAT #2 von BRANDWERK noch wissen musst:



Genieße einen lauen Sommerabend auf einem der wohl schönsten Seen Österreichs, erlebe die BRANDWERK BBQ Smoker live in Aktion, schmecke Barbecue auf höchstem Niveau, entspanne bei der ein oder anderen Flasche Craft Beer oder einem feinen Glas Wein, lass bei gemütlicher Live-Musik an Deck in der Hängematte deine Seele baumeln und erfahre praktische Barbecue Tipps & Tricks von den Experten: Erlebe das Genuss-Event BARBECUE ON BOAT von BRANDWERK mit allen Sinnen!BARBECUE ON BOAT ist die perfekte Geschenk zum Vatertag, Geburtstag oder ganz einfach für sich selbst! Nütze die Gelegenheit, um mit Freunden oder der Familie ein kulinarisches Erlebnis der Extraklasse zu genießen und lege gemeinsam mit uns ab! Aber du musst schnell – es gibt an jeden Termin nur wenige Tickets!Treffpunkt: 16.30 Uhr beim Boot, um 17 Uhr wird abgelegtDauer: Rund 3 StundenPreis: € 129 – INKLUSIVE Schifffahrt, mehrgängigem Barbecue Menü und aller Getränke!BARBECUE ON BOAT findet bei JEDEM WETTER statt!www.bbq-brandwerk.at