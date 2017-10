Drei Männer und ein Baby - diese Geschichte ist nicht neu. Bereits 1937 hat Maximilian Vitus sie für die Bühne verfasst. Jetzt kommen die drei Junggesellen mit ihren völlig neuen Problemen auf die Bühne im Theater Holzhausen.Auf dem abgelegenen Baumannshof leben Peter, Paul und Juliander. Drei eingefleischte Junggesellen, die als „Die drei Eisbären“ bekannt sind.Neben der Haushälterin wird keine Frau am Hof geduldet. Ein monotoner Alltag. Eines Abends finden sie ein von ihrer Mutter ausgesetztes Kind in einem Korb vor ihrer Tür. Warum vor ihrer Tür und nicht im Tal im Krankenhaus?

In einem beigelegten Brief bittet die Mutter eindringlich darum, ihr Kind aufzunehmen. Ab jetzt beginnen für die drei die Probleme, die ihren Alltag völlig durcheinander werfen. Ein guter Rat – in Person einer jungen Betreuerin - kommt ins Haus, die sich kurzzeitig um das Kind kümmert.Und die drei Männer werden plötzlich aus ihrem Dornröschenschlaf geweckt. Alle früheren Grundsätze scheinen vergessen zu sein... Samstag, 28. Oktober 2017 – 20 Uhr PremiereSamstag, 04. November – 20 UhrSonntag, 05. November – 19 UhrFreitag, 10. November – 20 UhrSamstag, 11. November – 20 UhrSonntag, 12. November – 19 UhrFreitag, 17. November – 20 UhrSonntag, 19. November – 19 UhrKarten unter 06649474582 oder www.theater-holzhausen.at