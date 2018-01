Edi Jäger – „Pubertät“ – Kabarett

In einem Tattoo- und Piercingstudio wartet ein Vater auf seine pubertierendeTochter und berichtet von Freud und Leid, Wahn und Witz mit angehenden Erwachsenen. Während seiner Kindheit wollte er Astronaut werden aber die Zukunft hatte andere Pläne für ihn, die Abenteuer im Weltall sind nichts im Vergleich zur Vaterschaft. Konflikte und skurrileSituationen werden auf der Bühne lebendig - und eine große Frage taucht auf: An welchem Punkt habe ich mich in meinen Vater verwandelt?

Das Stück „Pubertät“ widmet sich dem Thema berührend, mitreißend und humorvoll. Einfühlsam, ohne Partei zu ergreifen berichtet das Stück über die herausfordernden Erlebnisse mit Pubertierenden, erhellt Konflikte mit tiefgründigen Einsichten und unterhält auf geradezu furios komische Weise.Eintritt:€ 24,-/€ 22,-/€ 20,-Kinder/Jugendl. bis 16 Jahre EUR 16,-Abendkasse EUR 2,- Aufpreis