Erster Wolfgangsee – Pilgertag, für Pilger/innen ein besonderer Tag

23.04.2017, 13:34 Uhr

Aufbrechen aus dem Gewohnten, trotz unsicherer Wetterlage, Natur und Menschen mit ihrer Geschichte wahrzunehmen und einiges von einer der ältesten europäischen Pilgerstätte zu erfahren, das konnten die Pilger an diesem ersten Wolfgangsee-Pilgertag miterleben. Über Fürberg und den legendenreichen Falkenstein ging es hinunter nach Ried.Gestärkt mit einer Pilgersuppe im Leopoldhof führte der Weg zur Pfarrkirche St. Wolfgang und einer Andacht vor dem berühmten Pacher Altar. Für Pausen, Stille, Gebet, geistige und körperliche Stärkung sorgen Bruder Thomas Hessler vom Europakloster, unterstützt von den erfahrenen Pilgerbegleitern Maria Schlager und Franz Muhr.Ein besonderes Erlebnis war die Rückfahrt mit dem Schiff nach Fürberg. Die Fahrt mit dem Schiff galt für Pilger immer schon als „erlaubte“ Fortbewegung am Pilgerweg. Den Abschluss des Tages erfolgte im Hof des Kräutergartens zu Gut Aich.Wie von Stimmen der Teilnehmer/innen zu vernehmen war, ein ganz besonderer Tag der wieder Kraft für den Alltag gibt und den Wunsch birgt, wieder zu Kommen. Veranstalter waren Wolfgangsee Tourismus , Europakloster Gut Aich und das Tourismusreferat der Erzdiözese Salzburg. www.wolfgangweg.comAnhang, Bilder: Helmut Mühlbacher (ohne Honorar verwendbar)- Pilgergruppe am Falkenstein- beim Pilgerbrunnen in St. Wolfgang- Team mit Br. Thomas vom Europakloster, Maria Schlager, Franz Muhr (li.)und Toni Wintersteller (re.)