Heil- und Wachnacht in Salzheilstollen mit Pascal K´in Greub aus Mexico

Seminar in deutscher Sprache!





Heil- und Wachnacht



Die jahrtausendealte Technik der Wachnacht (velada) unterstützt dich in den Reflexionen, Mediationen, Atemübungen und in der Heilung. Wir erfahren, wie nah Wachen und Träumen sind. Es ist ein Training in höherem kreativem Bewusstsein, wobei du sehr viel Energie, Einsicht und Heilung bekommst. Dies in

tiefer Andacht und in tiefem Respekt.



Treffpunkt: 20.30 Uhr, Salzheilstollen Berchtesgaden, dann Einfahrt

Preis: € 190,-





Bitte melde dich bald an,

damit wir die Reservierung mit 10 Anmeldungen bestätigen können!



Anmeldung unter: karin.moder@sbg.at