Magic Percussion - Volume 2

Ein ausverkaufter Saal, eine abwechslungsreiche und spannende Show, mystische Klänge, mitreißenden Rhytmen und ein begeistertes Publikum - das war das Ergebnis von Magic Percussion live & loud im Vorjahr.



Für alle, die noch nicht die Möglichkeit hatten die 8 Schlagzeuger auf ihren über 40 Instrumenten zu bestauenen und all diejenigen, die noch nicht genug von ihnen haben, gibt es die Chance auf einen einzigartigen Abend voller Rhytmus, Energie, Leidenschaft und Überraschungen zu erleben.



Die 8 köpfige Formation ist am 20. Mai um 20 Uhr zu Gast im Gemeindesaal in Anif, nähere Informationen erhalten sie beim Gästeservice in Anif.