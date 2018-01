Musical der Walser Voices des Musikum Wals

AT

Wals AT

Die Bachschmiede , Wals AT

Andreas Schmittberger

„Die chinesische Nachtigall - Wie der Kaiser zu seinem Vogel kam“



Der Kaiser von China lebt zufrieden im Palast, umgeben von seinem Hofstaat in einem lieblichen Garten. Als er auch noch die Nachtigall sein Eigen nennen kann, scheint sein Glück vollkommen – wäre da nicht der Kaiser von Japan, dem Land, in der angeblich alles besser ist, mit seinem Geschenk: Einer künstlichen Nachtigall. Als beide Vögel im Wettstreit gegeneinander antreten, scheint die Technik über die Natur zu siegen. Doch wer von beiden kann schließlich den Kampf mit dem Tod gewinnen und so das Leben des Kaisers von China retten?



Leitung: Ina Leisinger





Eintritt frei

Zählkarten werden ab 17:30 bei Einlass ausgegeben.