AT

Seekirchen am Wallersee

, Sonneninsel 1 , 5201 Seekirchen am Wallersee AT

Sonneninsel , Sonneninsel 1 , 5201 Seekirchen am Wallersee AT

Seekirchen am Wallersee: Sonneninsel |

Die Sonneninsel in Seekirchen veranstaltet einen Tag der offenen Tür mit Frühlingswerkstatt.

Am Programm stehen Hausführungen und ein abwechslungsreiches Kinderprogramm.

Auch für das leibliche Wohl wird bestens gesorgt.

Wir freuen uns darauf Sie am 13.05.2017 persönlich auf der Sonneninsel begrüßen zu dürfen!