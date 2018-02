Alufolie und Lebensmittel

11.02.2018, 19:19 Uhr

Wie gut verträgt sich Alufolie mit Lebensmitteln?

Ich habe kochendes Wasser in eine kleine Kanne gefüllt und mit einem Stück Alufolie abgedeckt, siehe linker Abdruck des Kannenrandes auf dem Foto. Nach 5 Minuten habe ich einen Beutel mit Kamillentee in die Kanne gegeben und mit der rechten Hälfte der Alufolie abgedeckt. Nach 5 Minuten war die Folie verfärbt, die Verfärbung ist nicht abwischbar. Bei Verwendung als Verpackungsmaterial für Lebensmittel muß man also mit chemischen Reaktionen rechnen. Weiß jemand mehr darüber?