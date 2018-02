Alufolie und Lebensmittel

11.02.2018, 19:24 Uhr

Wie gut verträgt sich Alufolie mit Lebensmitteln?

Ich habe kochendes Wasser in eine kleine Kanne gefüllt und mit einem Stück Alufolie abgedeckt und 5 Minuten stehengelassen, siehe linker Abdruck des Kannenrandes auf dem Foto. Danach habe ich einen Beutel mit Kamillentee in die Kanne gegeben und mit der rechten Hälfte der Alufolie abgedeckt. Nach 5 Minuten war die Folie verfärbt, die Verfärbung ist nicht abwischbar. Bei Verwendung als Verpackungsmaterial für Lebensmittel muß man also mit chemischen Reaktionen rechnen. Weiß jemand mehr darüber?