Dm – Gesunde Mitarbeiter für gutes Betriebsklima

25.04.2018, 11:28 Uhr

Schon zum zweiten Mal konnte der Drogeriemarkt „dm“ sich das Gütesiegel „Betriebliche Gesundheitsförderung“ sichern. Somit setzt er ein Zeichen dafür, wie wichtig es ist sich um die physische und psychische Gesundheit der Mitarbeiter einzusetzen.

Gutes Beispiel

Krankheit ist kein Hindernis

Von Anfang an



SALZBURG/WALS (mst). Das Unternehmen "dm" will als Vorbild dienen und sich noch intensiver mit dem Thema Mitarbeiter-Gesundheit auseinandersetzen.Das Gütesiegel zur „Betrieblichen Gesundheitsvorsorge“ ist Österreichs höchste Auszeichnung zum Thema Mitarbeiter-Gesundheit. Die Firma „dm“ will sich aber nicht auf den Lorbeeren ausruhen, sondern durch weitere langfristige und nachhaltige Maßnahmen mit gutem Beispiel vorangehen. Auch die Psyche der Mitarbeiter soll Beachtung finden. So werden diese von dem Kosmetik-Konzern als Experten in ihrem Fach bezeichnet, was motiviert und der Seele gut tut.„Es ist uns ein Anliegen, sensibel zu sein für die Bedürfnisse der Mitarbeiter und daraus sinnvolle Maßnahmen abzuleiten. So kann Gesundheitsprävention von allen Mitarbeitern gelebt werden“, zeigt sich dm-Geschäftsführerin Petra Mathi-Kogelnik überzeugt. Schwerpunktthemen in der Zukunft sollen deshalb unter anderem Behinderung bei Mitarbeitern und Wiedereingliederung nach langer Krankheit sein.Dm sieht Gesundheit als körperliches, seelisches und soziales Wohlbefinden. Besonders stolz ist das Unternehmen auf das eigene, betriebliche Gesundheitsmanagement. Schon während der Lehre werden Workshops zu Bewegung und gesunder Ernährung angeboten, um von Beginn an Bewusstsein für diese und ähnliche Themen zu schaffen. Auch haben Mitarbeiter die Chance, sich in beruflich oder privat schwierigen Situationen an externe Berater zu wenden.