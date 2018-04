Endlich Schmerzfrei

25.04.2018, 08:00 Uhr

Sogenannte "Pain Nurse"-Zertifikate sollen für mehr Profis im Bereich der Pflege sorgen, die sich besonders mit dem Thema Schmerzen und vor allem wie man sie los wird, beschäftigen.

Schmerzfrei für weniger Leid

Weiterbilung lohnt sich

SALZBURG (mst). Das Projekt "Schmerzfreies Pflegeheim" von SeneCura bekommt immer mehr Aufmerksamkeit und kann große Erfolg verzeichnen. Gerade haben wieder weitere 100 Mitarbeiter die Ausbildung zur "Pain Nurse" abgeschlossen und sind nun Experten im Bereich des Schmerzmenagements.Die Frage wie Schmerz überhaupt entsteht und wie man seine Stärke am besten beurteilen kann, hat SeneCura zum Start ihres Projektes "Schmerzfreies Pflegeheim" gemeinsam mit der Medizinischen Privatuniversität Salzburg bewogen. Das große Ziel ist es die Schmerzerkennung und das Schmerzmanagement im Allgemeinen in Pflegeeinrichtungen zu verbessern. Wobei das gänzliche Vermeiden von Schmerzen bei den Mitarbeitern immer als größter Wunsch im Hinterkopf ist.An der Privatuniversität in Salzburg wird ein dreimonatiger Kurs angeboten, der die notwendigen Lerninhalte intensiv vermittelt. Eine Abschlussprüfung ist dann auch schon der letzte Schritt am Weg zum gewünschten Zertifikat. Inhaltlich geht es nicht nur darum zu lernen wie man Schmerzmittel besser dosiert, sondern vor allem um nichtmedikamentöse Schmerzbehandlung. Hierzu zählen Massagen, Wickel, Bäder, Aromen, Lagerungen und auch Gespräche in Form von aktivem Zuhören. "Das Wohlbefinden und die Gesundheit unserer Bewohner steht für uns im Zentrum der täglichen Arbeit.", betont Anton Kellner von SenaCura.