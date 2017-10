eXplore 2017 – Die Gesundheitsmesse in Mattsee

Vom 27. Bis 29. Oktober 2017 informieren zahlreiche Therapeuten, Ärzte und Energetiker bei der alljährlichen Gesundheitsmesse eXplore im Schloss Mattsee über Therapie-und Behandlungsmöglichkeiten im alternativen und ganzheitlichen Gesundheitswesen und geben Messebesuchern die Möglichkeit zum Ausprobieren.

Gesundheit und guter Zweck

Gesundheitsgemeinde Mattsee 2020

Eröffnungskonzert und große Tombola

MATTSEE. „Gesundheit neu entdecken“ heißt es auch in diesem Jahr zwei Tage lang im Schloss Mattsee. Tom Stuppner, Initiator der beliebten Messe für Gesundheitsbewusste und sein Team haben erneut viele Fachleute aus dem Bereich Heilung und Gesundheit für die Teilnahme an der Messe engagiert. Von Samstag bis Sonntag geben Therapeuten, Ärzte, Berater, Trainer und Praktiker Einblicke in ihre Arbeit und bieten gegen Spenden für den Verein Friends for Nepal Behandlungen an. Das Programm ist vielfältig. Besucher können sich an zahlreichen Messeständen informieren und behandeln lassen. Wer will, macht bei den mehrmals täglich stattfindenden Yoga-Einheiten mit oder ist beim Erlebnis- und Abenteuerparcours von Wasserrettung und Jugend-Rotkreuz dabei. In der Zeit von 10.30 Uhr bis 16.30 Uhr finden täglich interessante Vorträge statt. Die Themen reichen von schamanischer Energiearbeit, Prävention, Infos zum Blutkreislauf und craniosacraler Osteopathie bis hin zu Wohlbefinden in Denken, Körper und Fühlen sowie ganzheitliche Farbberatung.Der große Erfolg der vergangenen Jahre hat gezeigt, dass viele Menschen an ganzheitlicher Gesundheit und Therapie interessiert sind und nach geeigneten Behandlungsmöglichkeiten und dem richtigen Arzt und Therapeuten suchen. Möglichkeiten gibt es viele – sowohl im allgemeinmedizinischen als auch im alternativen Bereich. „Wir wollen dazu beitragen, dass man sich im Labyrinth der Gesundheit besser zurechtfindet“, sagt Tom Stuppner. „Außerdem helfen wir den Kindern und Menschen in Nepal durch unsere Zeit und unseren persönlichen Einsatz auf dieser Messe.“ Friends for Nepal sorgt im Erdbebengebiet für den Bau neuer Häuser für mittellose Familien, die Restauration und Inbetriebnahme einer Gesundheitsstation, den Bau von Trinkwasseranlagen für entlegene Gebiete, den Wiederaufbau von Schulen und vieles mehr.„Mit der Gesundheitsmesse eXplore lebt das Projekt Mattsee 2020, das für ein umfassendes, innovatives und zukunftsfähiges Gesundheitsverständnis in unserer Gemeinde steht,“ freut sich Mattsees Bürgermeister René Kuel. „Persönlich schätze ich sehr, dass auch im heurigen Jahr der Erlös der Veranstaltung dem gemeinnützigen Verein – Friends for Nepal – zugutekommt und die Menschen, die von dem verheerenden Erdbeben schwer heimgesucht wurden, unterstützt.Eröffnet wird die Messe am Freitag, dem 27. Oktober um 19.30 Uhr mit einem schamanischen Feuer- und Trommel Ritual. Um 20 Uhr lassen Jazzmusiker und Obertonsänger Peter Gabis und der aus Rajasthan stammenden Ausnahmemusiker Haider Khan gemeinsam mit Rudi Holzer beim Eröffnungskonzert Handpans, Tabla Fusion und Digeridoos erklingen.

Für das leibliche Wohl der Messebesucher sorgen das Schlosscafe und der Stiftskeller Mattsee. Ein besonderes Highlight ist in diesem Jahr eine große Tombola, bei der neben vielen besonderen Preisen auf den Hauptgewinner drei Kuscheltage im Seewirt in Mattsee warten.Das gesamte Messe-Programm sowie die Liste aller Aussteller finden Sie unter: