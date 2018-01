„Klostermedizin – traditionelles Heilwissen der Mönche und Nonnen“

Vortrag mit Mag. pharm. Almut Neugebauer



In der Fülle dessen, was die Klosterheilkunde dem Menschen an Möglichkeiten bietet, um heil zu werden an Leib und Seele, stellt die Kräuterheilkunde zwar nur einen kleinen Ausschnitt dar. Aber gerade in einer umfassenden und ganzheitlichen Betrachtung des Menschen ist diese von großer Bedeutung. Nach dem Zusammenbruch der antiken Welt bewahrten die Klöster altes Wissen, schrieben es auf, tradierten es und ergänzten es schließlich mit ihren eigenen Erfahrungen, die sie bei der Sorge um Verletzte, Kranke und Schwache machten. Sie legten Kräutergärten an und verarbeiteten die Pflanzen zu „Arzneien“. Tauchen Sie ein in die Welt eines klösterlichen Heilkräutergartens und erfahren Sie, dass Klosterheilkunde mehr ist als reine Pflanzenheilkunde.

