Parkinson - "Betroffene sind nur noch griesgrämig."

24.04.2018, 09:00 Uhr

Teilnehmer an der Selbsthilfegruppe Prakinson durften durch den Vortrag von Werner Poewe den neuesten Stand der Forschung und alles über die aktuellsten Behandlungsmöglichkeiten der Krankheit erfahren.

Die Krankheit erklärt

Medizinischer Hintergrund

Forschung gibt nicht auf

Therapie im Alltag

SALZBURG (mst). Johannes Ebner - selbst Betroffener der Parkinson Erkrankung, bietet durch seine Selbsthilfegruppe Prakinson Interessierten, Angehörigen und natürlich Betroffenen einen hilfreichen Austausch. Unterstützt werden die Treffen von regelmäßigen Vorträgen - wie zuletzt durch Werner Poewe - tätig in der Neurologie Innsbruck.16.000 Menschen mit Parkinson leben in Österreich und 1.600 erkranken jährlich neu daran. Das Steigen der Häufigkeit hat vor allem mit dem Älter werden der Menschen zu tun. Öfter betroffen sind Männer. Am deutlichsten zeigt sich die Krankheit Parkinson durch den Tremor, also durch das Zittern. Viele Symptome haben jedoch gar nichts mit einem gestörten Bewegungsablauf zu tun. Auch Verstopfung und vermehrter Harndrang können auf die Krankheit hinweisen. Ansonsten beginnt der Verlauf meist mit dem Zittern im Stillen. Man zittert beispielsweise bevor man sich ein Glas Wasser nimmt. Während man es jedoch zum Mund führt ist die Hand ruhig. So ist Parkinson zu Beginn oft noch nicht mit Einschränkungen im Alltag verbunden. Das ändert sich meist aber im weiteren Krankheitsverlauf.Ein Wiener Student hat damals herausgefunden, dass der Grund für das Ausbrechen der Krankheit der fehlende Botenstoff Dopamin im Mittelhirn ist. Somit bedeutet Parkinson einen Nervenzellenverlust. Dopamin ist für korrekt ausgeführte Bewegungsabläufe im Körper zuständig. Momentan wird der fehlende Botenstoff in Form eines Medikaments dem Gehirn wieder zugeführt. Jedoch hat man es bisher nicht geschafft, mehr als eine Vorstufe von Dopamin zu entwickeln. Das ist auch der Grund, weshalb es bis jetzt noch nicht gelungen ist, die Beschwerden der Betroffenen vollständig zu beseitigen.Sieben Jahre später, wurde ein Pulver statt der Tabletten entwickelt, um ein leichteres Einnehmen des Medikaments zu ermöglichen. Leider verursachte das Pulver noch stärkere Nebenwirkungen. Weiters führte es zu sehr starken Schwankungen der Beschwerden, weil die Wirkungsdauer zu kurz war. Somit war auch der Allgemeinzustand der betroffenen Personen nie stabil. Durch einen nächsten Versuch der Forschung erschien dann die L-Dopa Pumpe auf dem Markt. Diese führt durch den Darm und verursacht noch stärkere Schwankungen. Dafür sorgt sie für einen stabilen Blutspiegel. Die neuesten Forschungen beschäftigen sich intensiv mit dem Thema Stammzellenforschung.Fernab von Medikamenten und medizinischer Forschung bleibt aber immer noch der sehr wichtige Austausch mit anderen Menschen um mit seinem Leiden nicht alleine zu sein und besser damit zurecht zu kommen. Dafür gibt es zum Beispiel die Selbsthilfegruppe Parkinson - geführt von Johannes Ebner. Hier findet regelmäßig wertvoller Austausch statt und Vorträge durch Ärzte sorgen für den notwendigen medizinischen Hintergrund.Auf folgender Website können Sie sich über die nächsten Treffen in Ihrer Nähe erkundigen: