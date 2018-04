Gewinnspiel: "Urlaub in der Toskana" mit der Ermi-Oma in Salzburg

25.04.2018, 06:00 Uhr

Gewinnen Sie mit der WOCHE Tickets für das aktuelle Programm der Ermi-Oma in Saalfelden, Hallein oder Henndorf!

SALZBURG. Im Mai macht Markus Hirtler alias Ermi-Oma an drei Terminen in Salzburg Station.Am 23. Mai 2018 macht die Ermi-Oma im Congress in Saalfelden, am 24. Mai in der Salzberghalle Hallein und am 25. Mai in der Wallerseehalle Henndorf "Urlaub in der Toskana". Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. Beste Unterhaltung ist garantiert!Karten gibt es nicht nur an allen Ö-Ticket Vorverkaufsstellen und an der Abendkassa, sondern mit etwas Glück auch beimDie WOCHE verlostEinfach die Gewinnfrage beantworten und schon geht´s los!! Die Karten werden an der Abendkassa hinterlegt!Wir wünschen viel Glück!