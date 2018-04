Heiteres über das Leben und die Liebe ...

26.04.2018, 23:49 Uhr

Als er die Bimmelbahn verfolgte,weil er,ein Weib, daß drinnen saß,erreichen wollteundweil wiedermal,die Uhr in Stich ihn ließ,weshalb der Bim und ihr,jetzt hinterher er lief,da hat er sich zum X-ten Mal gefragt,was dies ihm wohl zu sagen hat.Liegt's an der Uhrenzeiger Wonne?Liegt's am Gehäuse, oder gar der Krone?Liegt's an der Uhrenräder Zähne,daß da sich manchmal was verklemmte?Oder...war es gar des Uhrwerks innere Ruh,weshalb die Zeit ihm oftmals solch ein Schnippchen schlug!?

Es könnt auch sein,daß Wasser rein gelaufen,wonach die Uhr ihm droht jetzt abzusaufen.Obwohl er dacht, sie wäre dicht,doch wie es scheint,verträgt sie Schnürlregen nicht.Doch war's egal, in dem Moment,ob er schlichtweg hatte verpennt,oder die Uhr ihm Streiche spielte.Es ging jetzt um viel höhere Ziele.Jetzt,wo er sich grade sputen mußte,weil sie ihn sonst wohl nie mehr grüßte,geschweige denn Gespräche sucht...nur, wegen diesem blöden Zeitverlust.Doch als beim Halt der Biman der nächsten Station,er der Angebetetendann doch ein wenig näher kam,(auch wenn's noch dreißig Schritt gewesen wären,bis ihre flüsternd Stimme er könnt hören,ihren Herzschlag er könnt fühlenund er in ihren Atem dürft sich hüllen,nach welchem er sich schon sooo sehnte.Weil immer dann sie nah ihm lehnteund ihre Hände unentwegter Weise,ihn gerne sandten,auf manch beinah unbeherrschbar schön erregungsvolle Reise...Sodass...)Aber egal... auf Daß kam's jetzt grad nicht drauf an ...Denn plötzlich fuhr die Bimmelbahn,mit leichtem Ruck und sanften Stoß,zwar langsam, aber Zielgerichtet, los."Wenn der Zugführer wüßte,was und warum, da hinter ihm, so alles läuft,hätt er beim Anfahren,bestimmt noch ein weniger länger, mit den Bremsklötzen geschleift".Dacht Der, der da grad hetzte,dem Bimmeln hinterdrein.Doch holt per Pedes, dummerweise,dieses Bimmeln nur furchtbar langsam hald er ein.Und trotzdem schien's,war's gar nicht schlecht,weil manch sonst ungedacht Gedanke,ihm grad jetzt zwischen die Synapsen kommen möcht.Und so wurd dadurch ihm plötzlich auch ganz klar,was sie für ihn denn wirklich war.Ein Prachtobjekt der tollsten Sorte.Ein Weib...da fehlten Vielen schon,die Worte,wenn ungeschminkt, naturbelassen,sie ihren Blick hatte kreisen lassen,wobei ihr wallend Haar die Hüften streicheltund Manchem Aufmerksamkeiten schmeichelt.Ein Wesen voller herzlich Geistigkeit.In den Gedanken klar, im Herzen menschlich weit.Und allemal,die Schönste aller Frauenzimmer,die "wenn du ihr in die Augen schaust, dir Sonne, Mond und Sterne, Bringer".Vielmehr,als Gold und Diamant zugleich,ihn jemals könnten machen reich.(So wie's die Liebe wohl mit allen Lebewesen kann,wenn sie wen Wortlos, Vorurteilslos, Grenzenlos, Zeitlos, berauschend, zieht in ihren Bann).Und so war zugleichsie auch sein süßes Herb, in seinem Liebesduft,den als Parfüm,so,noch niemals wer erschuf.Gar wundervollund sinnlich Fegefeuerheiß,zugleich.Als er dann dem Gefühl sich an so nahm,da war's, daß ihm sowas wie 'ne Erleuchtung kam.So spürt er manche Kraft aufkeimen,(doch nicht nur Die, zwischen den Beinen).Nein, auch durch's Herz und durch den Kopf, ist sie gegammelt,aufdass im Bauch sich alles sammelt..Wodurch ein Bauchgefühl entstand,daß so zuvor,er noch nicht kannt‘.Er würd so gerne mit ihr Wolken malen,in die sie sich dann ließen fallen,sich rekelnd streckendund liebevoll sich neckend,füreinander Sonnenschein auch sein,strahlend heiß und lüstern, kosend fein.So schwebt im Geiste - wie auf Wolken - er zu ihr.Und war alsdann tatsächlich - wie im Fluge - rasch nächst ihr.Da fiel im auf, er hat ja noch die Filzpantoffel an - Eins von den alten Paaren.War klar, daß Die grad jetzt noch durchgelaufen waren.Weshalb er jetzt Barfuß vor ihr stand,ebenso, wie in seinem Nachtgewand.Einem Tuch aus sinnlich bunten Seiden,welches gar zaghaft nur, ihn konnt‘ bekleiden.Weil...Als - nachdem nebst dem Waggon er sich die Sohlen durchgerannt,bis er eine passende Stelle, zum Aufsprung auf den Selben fand,sein Rock und seine Hos, sich so am Waggon rieben,daß sie letztendlich hängenblieben,aufdass zwei Windstöße sie fanden,durch welche sie zu guter Letzt, dann kamen ihm noch ganz abhandenSo stand er dann, mit bloßem Fuß,fast nackicht da,zum Liebesgruß,nachdem er sie dort drinnen sitzend fandIn dem Waggon, auf dem geschrieben stand,daß jeden, der hier noch keinen Fahrschein hat,man um des Selbigen Bezahlung bat.Beim Schaffner, hier im Zuge,der eh schon seltsam lugte,nach dem was da geschah,weil es ihm Seltsam war.Und das alles nur,wegen dieser blöden Uhr.So wollte er sich's flöten,um sprießende Keime abzutöten,welche ihm grad Realismus lehrten,in dem sie ihm zwitscherten,das er einfach etwas schludrig sei,in seiner Zeitmanagereiund nicht der Wecker irgendeine Schuld dran hat,daß er jetzt beinah nackicht vor sein allerliebstes Herzblatt trat.Beinah Schuhlos und im bunten Pyjamalendenschurz,mußt er nun seh'n,daß er nicht pfurzt,weil dies sonst seine Nacktheit könnt entfachen,doch bracht ihn Daß,in dem Moment,so gar nicht recht zum Lachen.So sah er aus,ein wenig upgefuckt,als mutig liebend,er sacht vor sie tratund beim Anblick ihres Gesichts,ihn die ganz, ganz leise Vermutung plötzlich beschlich,daß heut,im Kampf mit dem Wecker, nicht nur er, war unterlegen.Dies konnt, ihre, noch auf den Schultern baumelnde Pyjamajacke, gut belegen.Und... weil sie,die sonst sich immer kunstvoll schminkt und schmückte,ihm heut,mit wundervoll, entzückend offener, Ungeschminktheit, in die Augen blickte.Ein Traum von einer Frau,bei deren Anblick er dann ganz vergaß,in weicher Zustandspatsche er grad selber saß.Doch schien dies Letzterdingen auch nicht wichtig,vielmehr erschien's, als sei es nichtig,als ihre Augen sich erhellten,wie Barfuß er sich vor sie stellteund ihre Lippe sanft gerundet,ihm liebevolle Zuneigung bekundet.Zu guter Letzt, waren sie sich einig,daß umgehend und aller schleunigst,sie sehen sollten unbenommen,daß sie zu neuen Weckern kommen.Am besten allerdings - und das ist gut wohl zu versteh'n -,wär's,wenn sie Beide Frühmorgens,auf die Selbe Zeitmaschine seh'n,wenn sie sich in den Armen liegen,sich kuschelnd aneinander schmiegenund in der Ferne das Bimmeln vernehmen,durch Daß sie zu einem gemeinsamen Wecker kamen ;-)* © Gerhard Windhager *