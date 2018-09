Innsbrucker Böhmische mit großartigem Tuba-Solo im Troadkasten

10.09.2018, 10:00 Uhr

OBERHOFEN (schw). "Blasmusik mit Begeisterung, schwungvoll und in größtmöglicher Perfektion zu hegen und zu pflegen", ist jene Leidenschaft, der sich die Innsbrucker Böhmische unter der Leitung von Norbert Rabanser verschrieben hat. Die Profi-Musiker sind bekannt aus Musikveranstaltungen im In- und Ausland und höchst erfolgreich bei den größten böhmischen Musikfestivals in Europa vertreten. Zahlreiche Auftritte im Fernsehen und im Rundfunk sowie eine vergoldete CD-Produktion sind Beweis für das große Interesse des Publikums an böhmischer Blasmusik. Die unkonventionelle siebenköpfige Band schaffte es, einen unverwechselbaren, einzigartigen Klang zu kreieren. Auf Einladung von Hans Endesgrabner gastierte das Septett im Oberhofener Troadkasten und begeisterte Fans und Musiker wie Bürgermeisterin Elisabeth Höllwarth-Kaiser, "Gstanzlsänger-Treffen"-Organisator Sepp Zoister von der Irrsdorfer Tanzlmusi, Kapellmeister Hermann Sumetshammer von der Salzburger Polizeimusik und Schlagzeuger Michael Eckschlager (TMK Hallwang). Zu den Höhepunkten zählten ein virtuoses Tuba-Solo von Gerhard Anker und die Polka "Böhmische Liebe" von Komponist Mathias Rauch, der damit die Herzen der Blasmusik-Welt eroberte und seit vier Monaten dem Ensemble angehört. Zum Auftakt des Abends spielte die örtliche Trachtenmusikkapelle unter Kapellmeisterin Magdalena Sumetshammer auf.