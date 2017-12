Jubiläum in der Stillen-Nacht-Kapelle - Oberndorf

24.12.2017, 12:27 Uhr

Der Text zum Lied wurde vom Priester Joseph Mohr geschrieben. Die Melodie steuerte der Lehrer und Komponist Franz Xaver Gruber bei.Der Zillertaler Orgelbauer Karl Mauracher, hat wesendlich zur Verbreitung des Weihnachtsliedes beigetragen.Er war einige Jahre nach der Entstehung vom Weihnachtslied, in Oberndorf als Orgelbauer tätig und verbreitete danach das Lied im Zillertal.Laut einer mündlichen Überlieferung, soll die Zillertaler Sängerfamilie Rainer im Jahr 1822 das Weihnachtslied, vor dem österreichischen Kaiser Franz I. und dem russischen Zaren Alexander I. im ehemaligen Schloss Bubenberg bei Fügen vorgetragen haben.

Die St. Nikola-Kirche wurde von zahlreichen Hochwasser im Fundament geschwächt und ein Feuer zerstörte das Gebälk und den Innenraum der Kirche. Die ältesten Teile der Kirche stammten aus dem 12. Jahrhundert.Die Oberndorfer Schiffergemeinde baute die Kirche wieder auf und 1798 wurde die wieder errichtete Kirche geweiht.Auch der neu errichteten Kirche, blieben die vielen Überflutungen nicht erspart. Die vielen Regulierungen entlang der Salzach, führten zu einem noch häufigerem Ansteigen des Pegelstandes und zu extremen Überflutungen.Im Jahr 1906 wurde die baufällige Kirche endgültig abgerissen und genau an dieser Stelle errichtete die Oberndorfer Schiffergemeinde die Gedächtniskapelle.Die Einweihung erfolgte am am 15. August 1937, mit Bundeskanzler Kurt Schuschnigg, Landeshauptmann Dr. Franz Rehrl, Weihbischof Dr. Johannes Filzer. Auch die beiden Enkel von Franz Xaver Gruber, Franz und Felix Gruber waren dabei.