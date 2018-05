Neu gestalteter Brunnenplatz in Hof feierlich eingeweiht

07.05.2018, 10:00 Uhr

HOF (schw). Mit dem neuen Brunnenplatz leistete die Gemeinde einen hochwertigen Beitrag zur Ortsentwicklung. Ein Umzug der Vereine durch den Ort war Auftakt zum feierlichen Einweihungsfest des Brunnenplatzes, der von Gemeindeamt, Volksschule und Kindergarten eingegrenzt wird. „Der Platz dient an Schultagen als Pausenhof und Bewegungsfläche für die Kinder der Volksschule und des Kindergartens, aber auch für Gemeindefeste an Wochenenden und Feiertagen im Jahreskreis“, so Vizebürgermeisterin Daniela Rosenegger. „Es ist ein neuer Dorfplatz entstanden, wo bereits jetzt schon reges Treiben herrscht. Dafür haben wir erhebliche finanzielle Mittel in Kauf genommen“, so Bürgermeister Thomas Ließ, der sich freute, die geplanten Kosten von 370.000 Euro eingehalten zu haben und im Beisein von Landtagspräsident Josef Schöchl und Gusswerk-Braumeister Reinhold Barta den Bieranstich vornahm. Die Kosten für den Ankauf eines modernen Schirmsystems zur Beschattung wurden vom Tourismusverband übernommen. Gesegnet wurde der Brunnenplatz von Pfarrer Josef Sams. Für den kulinarischen Genuss sorgten beim Fest die Schworzmüh-Teifin. Musikalisch umrahmt wurde das Fest von der Trachtenmusikkapelle unter der Leitung von Kapellmeister Michael Schweighofer. Im Anschluss wurde vom Heimatverein der Maibaum aufgestellt.