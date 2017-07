Seebühne Seeham inszeniert Dürrenmatt: Der Besuch der alten Dame

24.07.2017, 13:00 Uhr

SEEHAM (schw). Unter der Regie von Gerard Es Christine Altendorfer als milliardenschwere Witwe Claire Zachanassian, die nach 45 jahren in ihre alte Heimat zurückkehrt, um Rache an ihren ehemaligen Geliebten Wirt Alfred (Franz Hillerzeder) zu üben. In weiteren Rollen wirken unter anderen mit: Bruno Ziegler (Butler, Richter), Wolfgang Neu (Gemahl), Johannes Schimmerl (Pilot), Wolfgang Rehm (Diener, Kapitän), Sylvia Oberhauser (dessen Frau Grete), Maximilian Uitz (Sohn Edgar), Cornelia Macher (Tochter Ottilie), Manfred Pichler (Bürgermeister), Annegret Neuhofer (Lehrerin), Ulrike Rizner (Frau Schirmbiegel, Moderatorin), Fritz Liebert (Arzt), Lukas Korber (Polizist), Matthias Hemetsberger (Pfarrer), Barbara Schwaiger-Modl, Elena Gussnig und Astrid Rizner (Kellnerinnen), Martina Huthman (Friseurin), Monika Kloud (Blumenhändlerin), Bianca Huber (Bäuerin), Sabrina Russinger (Journalistin), Jürgen Kloud (Fotograf) sowie Theaterleiter Christian Altendorfer als Maler Gustav.

Die Tragikomödie „Der Besuch der alten Dame“ zeigt, dass für Geld fast alles zu erwerben ist. Dargestellt wird eine Gruppe von Bürgern, die sich von nur einer Person so beeinflussen lässt, dass sie einen Mord verübt. Die Bürger glauben Gerechtigkeit zu üben, obwohl sie Unrecht tun. Eine hochaktuelle Thematik wird hier anschaulich dramatisiert.