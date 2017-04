Über Liebe und Freundschaft...

19.04.2017, 12:58 Uhr

Sitzend, träumend,von schönen Dingen.Nicht ahnend,was die Zeit mag bringen...Sonnenstrahlen auf der Haut,sich fühlend wie frisch aufgetaut,wenn Eiskristalle tropfend, fließendsich über warme Haut ergießend,dem Denken fühlend Zeit so geben,fernab von dem was andere leben ...In einem Tagtraum gletscherwasserrein,strömt Zuversicht...mischt Liebe sich,grad mit hinein...

Fernab und doch so nah bei ihr,bei ihr,die ich steht's in mir spür.Bei ihr,die jetzt vom Gletscherwasser mit mir schlürft,als ob ich's mit ihr trinken dürft.Bei ihr,die mir auch dann noch Sonnenwärme gibt,wenn der Mond sich längst schon bei den Sternen wiegt.Weit wegund beinah wie verloren.Weit wegund kalt, als ob die Meere zu gefroren.Weit weg...so schien's mir noch vor kurzer Zeit...Weit, weit weg...Du...und drinn in meinem Herzen,tiefe, kalte, Einsamkeit...Doch jetzt,am Gipfel der Gefühle,erscheinst du mirals erstrebenswertestes der Ziele.Sodass ich wieder spüren kann,was aus Thorheit mir,abhanden kam.So steh ich hier und fühl dich strahlen,kannst bunte Bilder in mir malen,aus kühlen Wassertropfen die das Licht,in einen bunten Regenbogen bricht...* © Gerhard Windhager *