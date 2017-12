Wintersonnenwende bei der Rumingmühle in Fuschl

31.12.2017, 00:00 Uhr

FUSCHL (schw). Der kürzeste Tag und die dunkelste Nacht des Jahres wurde traditionell mit Feuer und Fackeln erhellt. "Rauhnächte sind in der Thomas-Nacht am 21. Dezember, am Heiligen Abend, zu Silvester und in der Nacht zum 6. Jänner", so Markus Herbst, Betreiber der Rumingmühle, der unter anderen Tourismusverband-Büroleiter Thomas Krömer und Bildungswerkleiterin Josefa Fritz begrüßte. Der Auftritt der Schafberg-Perchten-Pass soll Glück bringen.