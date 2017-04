Zusammenhalten Schleedorf’s Land gestalten

25.04.2017, 21:44 Uhr

Es is a Plotz zum gspian

Woher kommt der Name Schleedorf? Mit dieser Frage und desweiteren mit dem Thema „Hoamat“ setzte sich die Landjugend Schleedorf in den letzten Monaten auseinander. Das Projekt lief unter dem Titel „Die Zukunft liegt in unserer Jugend“. JUMP-Projektleiterin Eva-Maria Kriechhammer: „In unserem Projekt geht es um ein Miteinander und darum die Zukunft im Dorf gemeinsam zu gestalten.“

Somit machte sich die Landjugend an die Arbeit und pflanzte einen Schlehdorn, denn von diesem Baum stammt der Name für das kleine Dorf ab. Dass die Landjugend mit dem Ortskern tief verwurzelt ist, wurde bereits 1980 bei der Landjugendgründung bewiesen. Damals wurde eine Linde gepflanzt, die noch heute mit ihrer Größe das Ortsbild verschönert. Mit der Errichtung des Lebensgartens rund um dieses „Wahrzeichen“ inmitten von Schleedorf, wurde ein Platz zum Wohlfühlen, Entspannen und ein Treffpunkt für Jung und Alt errichtet. Hier halfen alle Vereine, vor allem auch die Landjugend mit.Der Lebensgarten wird am 6. Mai 2017 ab 18:00 Uhr feierlich eingeweiht, wo zahlreiche Ehrengäste, wie unser Landeshauptmann Dr. Wilfried Haslauer teilnehmen werden. Am nächsten Tag, 7. Mai 2017, findet dann das erste Maibaum-Aufstellen statt, wozu die Landjugend bereits jetzt alle recht herzlich einlädt. Ein weiteres großes Fest wird dann nächstes Jahr am 25.-27. Mai 2018 stattfinden. Dort feiert die Landjugend Schleedorf 30 aktive Vereinsjahre. Das Besondere an diesem Fest wird sein, dass alte Wurzeln mit neuen verbunden werden.Die Landjugend Schleedorf möchte sich hiermit für die gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde, bei sämtlichen Betrieben sowie bei allen Landjugendmitgliedern und Schleedorfern bedanken und freut sich auf viele schöne Stunden am neuen Zukunftsplatz im Lebensgarten, der den Zusammenhalt im Ort, sowie die Schönheit des Ortes symbolisieren soll.