150 Jahre Turnverein 1868 Straßwalchen

03.05.2018, 21:11 Uhr

Vor 150 Jahren haben fortschrittlich, denkende Bürger unserer Gemeinde den Turnverein Straßwalchen gegründet. Er gehört somit zu den ältesten Sportvereinen Salzburgs.In dieser langen Zeit hat sich der Verein verändert und weiterentwickelt. Er war und ist ein Spiegelbild des Sports.Durch großen finanziellen Einsatz und die vielen Arbeitsstunden mehrerer Turngenerationen befindet sich eine eigene Turnhalle im Besitz des Vereins.

Der Turnverein Straßwalchen präsentiert sich heute als moderner Turn und Sportverein, der Jung und Alt eine sportliche Heimat bietet.Die Körperliche Prävention, sportliche Leistung, Gemeinschaftssinn ond soziale Verpflichtung spielen eine wichtige Rolle. Diese Grundgedanken blieben über die Jahre erhalten.Der Verein zählt heute ca. 400 Mitglieder,davon 175 Kinder und Jugendliche. In 20 Kursen werdenverschiedenste Sportarten angeboten, wobei der Schwerpunkt auf Kinderturnen, Volleyball und Fitsport liegt.Wir können jedes Jahr große Erfolge, im Kinderturnen und Volleyball vorweisen. Unser Verein zählt viele Landesmeisterinnen und Cupmeisterinnen auf. Auch Volleyball ist in der 1.Salzburger Landesliga immer ganz vorne dabei.Für diese Erfolge arbeiten 25 Trainer und Vorturner ,mit großem Einsatz unter der Leitung eines engagierten Vorstandes.Im Jubiläumsjahr 2018 findet am 09.06.2018 um 17 Uhr in der Sporthalle der NMS Straßwalchen ein Schaauturnen statt. Dabei wird auch die Geschichte des Vereins dargestellt.Anschließend wird mit allen Mitgliedern, Freunden und Besuchern ausgiebig gefeiert!