STRASSWALCHEN. Am Sonntag, dem 13. August findet bei gesperrter B1 das 3. Straßwalchner Straßenfest statt. Das Familienfest der ganz besonderen Art, sorgt am von 11:00 bis 20:00 Uhr mit vielseitigem Programm für Groß & Klein für Genuss und Action. Unter dem Motto „Shoppen, Grillen, Chillen“ werden die Gäste auf unterschiedlichen Plätzen mit Live-Musik, Grillschmankerln, offenen Betrieben und gemütlichen Chill-Zonen verwöhnt. Für die Kids gibt’s Hüpfburgen, Zauberclowns, Bastelecken, Pools, das sehr beliebte Kindertheater mit dem Zirkusstück „Die dumme Augustine“, sowie zahlreiche weitere Attraktionen, welche für beste Laune sorgen. Straßwalchen einmal ganz anders erleben – am Straßenfest wird´s möglich!