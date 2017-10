AT

, Oberndorf bei Salzburg AT

Maria Bühel Straße , Oberndorf bei Salzburg AT

OBERNDORF. Am Samstag, dem 16. Dezember findet

um 19:00 Uhr in der

Wallfahrtskirche Maria Bühel das Adventkonzert der Liedertafel Oberndorf statt.



Bereits um 18:30 Uhr startet der Fackelzug

von der Stille-Nacht-Kapelle nach Maria Bühel. Der Einlass

in die Kirche erfolgt erst nach Ankunft des Fackelzuges.









Mitwirkende: Liedertafel Oberndorf, Leitung: Gunther Boennecken jun.

Bläserensemble der Stadtmusikkapelle Oberndorf

, Stubenmusi Haas

.