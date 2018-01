, Hauptstraße 19 , 5201 Seekirchen am Wallersee AT

SEEKIRCHEN. Der Seekirchner Feuerwehrball am 13. Jänner ist wieder das große Ballereignis des Faschings. Die Florianijünger laden an diesem Samstag mit Beginn 20 Uhr (Einlass 19:30 Uhr) zum Feuerwehrball in den Gasthof Post.

Karten erhalten sie im Autohaus Gschaider (Tel.: 06212/7175, auch Tischreservierung) und in der Trafik Huber (ehemals Frauenlob, Tel.: 06212/6267) zum Preis von € 10,- (Abendkasse € 12,-).