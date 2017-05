Arabella Classic wurde zur Glühwein Rallye

03.05.2017, 13:38 Uhr

Prominente ließen sich bei dem diesjährigen Oldtimer Event wieder in historischen Wagen blicken.

HOF (jrh). Keine beheizten Sitze, angelaufene Windschutzscheiben und streng genommen wäre die Montage von Schneeketten nötig gewesen. Wenn die Automobiltechnik 50 Jahre und mehr zurückgedreht wird, ist es mit dem Komfort nicht weit her. Der prominente Tross, den es bei der heurigen Arabella-Classic von München nach Hof bei Salzburg zog, konnte ein Lied davon singen. Serienstar Ursula Karven jammerte ein wenig, nachdem sie die ersten 150 Kilometer in ihrem BMW 2500 von 1968 abgespult hatte. „Bei den Pedalen zieht es rein und meine Knöchel sind durch und durch gefroren.“

„Tolles Fahrgefühl“

Für den guten Zweck

Da war Uwe Ochsenknecht, heuer erstmals mit dabei, schon härter im Nehmen: „Mir fehlt nur die Servolenkung, ansonsten ist es ein tolles Fahrgefühl.“ Armin Rohde, aus seiner Rolle in der Neuverfilmung „Das Weiße Rössl am Wolfgangsee“ schon „salzkammerguterfahren“, tauschte gleich nach der Ankunft Autoschlüssel gegen eine Glühwein. Die Begründung: „Das beste Mittel gegen Kälte.“Viel Zeit zum Aufwärmen blieb ohnehin nicht. Am nächsten Tag ging es durchs Salzkammergut bis zum Schloss Fuschl. Und immerhin, ein bisschen Ehrgeiz wurde auch an den Tag gelegt. Der Sieger der Arabella Classic entscheidet nämlich, an welche wohltätige Organisation der Reinerlös geht.