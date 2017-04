26.04.2017, 16:09 Uhr

Arbeitsunfall in Henndorf

HENNDORF (jrh). Mit seinem rechten Fuß ist ein 56-jähirger Arbeiter unter einen Bagger gekommen und verletzt worden. Die Maschine war mit den planieren eines Schotterweges beschäftigt, während der Arbeiter am Rand eine Plane verlegt hat, so die Polizei. Der Mann musste in das UKH Salzburg gebracht werden.

