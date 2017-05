Auf geht‘s zur Museums-Roas!

LAMPRECHTSHAUSEN/ARNSDORF/BÜRMOOS. Am 21. Mai, dem Tag der Salzburger Regionalmuseen bieten das Stille Nacht Museum in Arnsdorf, das Hochzeitsmuseum in Göming und das Torf-Glas-Ziegel Museum in Bürmoos von 10:00 bis 17:00 Uhr bei freiem Eintritt Führungen und Ausstellungen an. Die Museums-Roas wird stilecht mit einem Oldtimer-Bus, es handelt sich um einen Mercedes O 321 H, Baujahr 1963. angetreten. Die Fahrt ist für die Museumsbesucher gratis.

Auf den Spuren von Franz Xaver Gruber

Kinder als Detektive

Oldtimerbus-Shuttle-Dienst:

http://lamprechtshausen.net/veranstaltungen/669-21...">www.lamprechtshausen.net

Die drei Museen veranstalten eine Spurensuche in die Zeit um 1807, in die Zeit, in der Franz Xaver Gruber mit seiner Familie in Arnsdorf gelebt und gearbeitet hat. Gezeigt wird nicht nur wie sich der Alltag von Franz Xaver Gruber, er war Lehrer- und Mesner, damals gestaltet hat, es werden auch die Spuren die seine Ehefrauen hinterlassen haben verfolgt. Grubers erste Ehefrau Maria Elisabeth Engelsberger und nach deren Tod auch seine zweite Frau Maria Breitfuß, seine ehemalige Schülerin, haben im Dorf durchaus Spuren hinterlassen.Auch die Kinder dürfen sich als Detektive auf Spurensuche begeben! In Rahmen der Museums-Roas gibt es in den drei Museen ein paar Rätsel zu lösen. Die Lösung wird natürlich belohnt!Der Oldtimerbus fährt im Stundentakt (bis 17:00 Uhr) zu den Museen in Arnsdorf, Göming und Bürmoos.Bürmoos: Abfahrt zu jeder vollen Stunde.Arnsdorf: Abfahrt jeweils 20 Minuten nach jeder vollen Stunde.Göming: Abfahrt jeweils 40 Minuten nach jeder vollen Stunde.Achtung: Zwischen 12:00 und 13:00 Uhr gibt es keinen Bustransfer!Der genaue Fahrplan findet sich auf