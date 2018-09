Auszeichnung für Riffelsberger

09.09.2018, 11:00 Uhr

Felbertal-Schüler Felix Riffelsberger wird für seine vorwissenschaftliche Arbeit (VWA) ausgezeichnet.

EBENAU (jrh). Der 19-jährige Felix Riffelsberger vom Werkschulheim Felbertal hat seine vorwissenschaftliche Arbeit (VWA) über "Die Bedeutung der historischen Torfgewinnung und die heutige Landschaftsnutzung im Salzburger Flachgau" geschrieben und damit die Auszeichnung "Junge Landesforschung" in der Kategorie "Geschichte und Landeskunde" gewonnen.FELIX RIFFELSBERGER: "Ich habe viel Engagement in die Arbeit gesteckt und gehofft, unter den ersten Dreien zu landen. Dass es dann sogar der erste Platz wurde, hat mich überrascht und sehr gefreut."

Zwei Kategorien

FELIX RIFFELSBERGER: "Ich fand die Tatsache interessant, dass die Orte Bürmoos und Lamprechtshausen ihren Ursprung in der Namensgebung und auch die verkehrstechnische Erreichbarkeit mittels Schienen erst durch den Torfabbau erhalten haben. Erschreckend fand ich, dass der über mehrere Jahrtausende entstandene Torf innerhalb kürzester Zeit durch Menschenhand – zumindest in der Anfangszeit, nach technischen Fortschritten letztlich auch maschinell unterstützt – fast zur Gänze abgebaut worden ist."FELIX RIFFELSBERGER: "Ab September habe ich die großartige Möglichkeit, in München ein dreimonatiges Praktikum in verschiedenen Teilbereichen eines international tätigen Konzerns zu absolvieren, um meine weiteren Studienpläne konkretisieren zu können. Als ausgebildeter Maschinenbautechniker interessiere ich mich nämlich nicht nur für das Handwerk an sich, sondern auch für den kaufmännischen und juristischen Bereich eines Unternehmens. Ein Studium der Rechtswissenschaften könnte ich mir deshalb gut vorstellen."Der Landtag verlieh heuer bereits zum dritten Mal gemeinsam mit den Salzburger Museen und Sammlungen sowie der Gesellschaft für Salzburger Landeskunde einen Preis für Vorwissenschaftliche Arbeiten (VWA). Die Auszeichnung "Junge Landesforschung" wurde in zwei Kategorien vergeben: "Demokratiepolitische Bildung. Salzburger Gegenwarts- und Zukunftsfragen" sowie "Geschichte und Landeskunde".____________________________________________________________________________________Du möchtest über Stories in deinem Bezirk informiert werden?Melde Dich zum kostenlosen "Whats-App“-Nachrichtendienst der Bezirksblätter Salzburg an! Alle Infos dazu gibt’s hier: meinbezirk.at/1964081