Beruf des Maklers: Viele falsche Vorstellungen

28.04.2017, 14:38 Uhr

Egger bildet Makler aus. Und zwar intern in der eigenen Frechaise-Firma, als auch extern via Remax-Akademie. Insgesamt haben dort bereits gut 1.000 junge Leute die 2.900 Euro teuere, 14-tägige Ausbildung absolviert. "Immer wieder steigen junge Leute nach ein paar Tagen aus, weil sie draufkommen, was ein Makler tatsächlich zu tun hat".

Viel Verantwortung

Die wichtigsten Voraussetzungen sind Kontaktfreudigkeit und juristisches Grundverständnis: "Die Materie ist sowohl rechtlich als auch fiskalisch relativ komplex. Jeder Fall ist anders, da kann man ganz schön viel falsch machen."Egger betont, der Markt sei hart ist, viel Büros scheiden da schnell wieder aus. "Kurzfristig kann man mit wenig seriösen Methoden Erfolg haben, aber langfristig nicht." Wichtig sei zu wissen: Wir sind Vermittler und keine Spekulanten." Ein Makler handelt selbst nicht mit Immobilien."in Östereich übersiedeln 500.000 Menschen pro Jahr. Verkauft haben die Makler 115.000 Objekte. Der Gesamtumsatz beträügt sagenhafte 26,9 Milliarden Euro. DerFlachgau ist eine der aktivsten Wachstumsregionen. 2916 wurden 2.200 Kaufverträge fürt insgesamt 570 Milionen Euro abgeschlossen. In der Stadt waren es 2.500 Objekte für Umsatz 940. Millionen.