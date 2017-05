Braureifest „10 Jahre Brauhaus Gusswerk“

Elsenwang: Brauerei Gusswerk |

HOF. Das Brauhaus Gusswerk wird 10 Jahre alt und feiert das mit einem zünftigen Brauereifest mit Festzelt und Maibaum aufstellen. Am 13. Mai ab 15:00 Uhr und am 14. Mai von 10:00 bis 17:00 Uhr lädt die österreichische Bio-Brauerei nach Hof bei Salzburg. Zu verkosten gibt es mehr als 35 Biersorten, man kann beim Schaubrauen dabei sein, an Führungen teilzunehmen und regionale Schmankerln zu genießen.



An beiden Tagen bietet das Gusswerk besonderen Jubiläums-Probierpakete zu Sonderpreisen an. Außerdem stellen sich – schon traditionell – befreundete Unternehmen mit ihren Spezialitäten vor.



Parkplätze stehen vor Ort zur Verfügung. Am Samstag bringt ein Heimbringerbus die Besucher ab 20:00 Uhr sicher nach Hause!