Buben stürmen NMS Goldenstein

03.05.2017, 17:03 Uhr

Buben sind nun auch im Schloss Goldenstein willkommen. Gleich 27 sind angenommen worden.

ELSBETHEN (jrh). Die private Neue Mittelschule (NMS) Goldenstein wurde 140 Jahre lang nur von Mädchen besucht. Ab Herbst 2017 wird mit dieser Tradition gebrochen. Im kommenden Schuljahr werden nämlich erstmals auch männliche Bewerber aufgenommen. 27 Buben werden sich in drei Klassen verteilt unter die Mädchen mischen. "Ich habe ehrlich gesagt mit weniger gerechnet. Der enorme Zuspruch freut mich aber", zeigte sich Direktor Wolfgang Brudl positiv überrascht.

Nachbargemeinden hatten eigene Pläne

Beliebter Schulstandort

Kein Massenbetrieb

Dabei sah es ein paar Jahre zuvor noch ganz anders aus. Die Nachbargemeinden Puch und Oberalm wollten eine eigene Schule bauen. Man einigte sich dann aber mit dem Goldenstein-Direktor auf eine finanzielle Beteiligung. Im Gegenzug öffnet man nun die Privatschule auch für Buben. Somit waren Umbauarbeiten fällig. Für getrennte Toileitten und Umkleiden wurden insgesamt 200.000 Euro investiert.Am zweiten Mai startete die Bewerbungfrist für das übernächste Schuljahr (2018/19). Wolfgang Brudl konnte sich vor lauter Anmeldungen kaum noch retten: "Am ersten Tag wollte mein Telefon gar nicht mehr aufhören zu läuten." Das Schloss Goldenstein scheint sich als beliebter Schulstandort zu etablieren. "Wir haben Bus und Bahn in unmittelbarer Nähe. Das ist natürlich ein großer Pluspunkt", analysiert Brudl.Trotz der hohen Nachfrage möchte er nicht noch weiter expandieren: "Ein Massenbetrieb ist mir zu anonym. Unsere kleine Schule ist fast schon familär und für junge Schüler ist ein gutes Umfeld wichtig." In den nächsten zwei Jahren wird zwar noch umgebaut werden, aber der Direktor möchte dennoch an den bestehenden Schülerzahlen festhalten: "Drei Klassen pro Jahrgang sind genug."