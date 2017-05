Buchvorstellung "Fuschler Zeitspuren – Mundart aus der Region Fuschlsee"

HOF. "Fuschler Zeitspuren – Mundart aus der Region Fuschlsee" heißt das Buch von Josefa Fritz und Birgitta Koch das am 21. Mai ab 10:00 Uhr im Rauchhaus Mühlgrub in Hof vorgestellt wird.In der heutigen Zeit ist Vieles einem schnellen Wandel unterworfen, auch unsere Sprache. Früher gebräuchliche Wörter, Lautungen und Redewendungen laufen Gefahr, in Vergessenheit zu geraten. Mit der vorliegenden Mundartsammlung wird versucht, den regionalen Sprachschatz der Fuschlsee-Region zu dokumentieren.

Der Inhalt des vorliegenden Buches sollte dazu dienen, der interessierten Bevölkerung, den zukünftigen Generationen sowie unseren Gästen, die Besonderheit unserer Mundart verständlich zu machen.Die Autorinnen sind fest davon überzeugt, dass das sprachliche Erbe unserer Vorfahren in Zusammenhang mit der wunderbaren Landschaft, in der wir leben dürfen, tief in uns verwurzelt ist. Und es wert ist, festgehalten zu werden.Unter www.fuschler-zeitspuren.at/worterbuch erfahren Sie mehr zu diesem einzigartigen Wörterbuch