Das Rätsel "Lodagei" ist gelöst!

21.04.2017, 21:53 Uhr

Diese Gegend ist in der Gemeindebevölkerung schon seit Menschengedenken auch unter dem mundartlichen Namen „Lodagei“ („Lodergai“) bekannt.Niemand wusste bis jetzt, woher diese Bezeichnung kommen könnte. Ein Graf Lothar soll dort einmal eine Herrschaft gehabt haben, lautet eine Legende ohne historischen Gehalt. Namen, deren Sinn im Dunklen liegt, verleiten eben leicht zu phantasievoller Deutung!Die Nachforschungen bis 1616 ergaben: Die Tuch-Und Lodenweber wurden im 16.- und 17. Jahrhundert Loder genannt. Das geriet in Vergessenheit. Lodagei war also eine "Gegend der Loder". Der dortige Weberbach (Rettenbach) hat seinen Namen auch von den Webern (Lodern).