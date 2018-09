Das "Stille Nacht"-Lied für Kinder!

22.09.2018, 15:15 Uhr

Zum Jubiläumsjahr, 200 Jahre „Stille Nacht, heilige Nacht“Von September 1827 bis Jänner 1828 wirkte Joseph Mohr in Hof als Vikariats-Provisor. Anschließend kam er für neun Jahre nach Hintersee.Pfarrer Andreas Radauer (1934-2015) war seit 2009 Pfarrer in Elixhausen, vorher in Mühlbach am Hochkönig und in Bischofshofen. Er erzählte, dass Joseph Mohr, der ein Vorkämpfer der schulischen Kindererziehung war, während seiner Zeit in Hof oder Hintersee das spezielle „Stille-Nacht-Lied“ für Kinder reimte und vertonte, von dem noch zwei Strophen erhalten sind. Es sei bald nach seiner Entstehung in den Schulen von Fuschl, Hof, Thalgau, Faistenau und Hintersee gesungen worden: Die Großmutter von Pfarrer Radauer, Maria Enzinger, geb. 1878, stammte vom Ederbauer in Thalgauegg ab. Schon ihre Vorfahren waren musikalisch außerordentlich begabt und könnten, begünstigt durch die geographische Nähe, wegen der schulmusikalischen Arbeit von Josef Mohr eine Verbindung zu ihm gehabt haben.Das Lied hat leider viele Jahre „geschlummert“, doch ein Teil davon wurde glücklicherweise im Gedächtnis mehrere Generationen bewahrt. Vor 40 Jahren, am 5. Mai 1976 wurde es von den Geschwistern Radauer im Gasthaus Spatzenegger in Seekirchen am Wallersee gesungen und von Frau Dr. Gerlinde Haid aufgeschrieben. Bis dahin war es in der Literatur und Volksliedpflege nicht bekannt. Die Familie Ebner in Hof (Kareb) ist über den schon verstorbenen, ebenfalls sehr sangesfreudigen Karl Ebner mit der Familie Radauer verwandt.Das Hirtenlied ist ein Ansingelied, mit dem die Kinder Neujahrswünschen gegangen sind. Laut Haid ist das Lied älter als das berühmte „Stille Nacht“, dessen Anfangsmotiv es eines Tages übernommen hatte.Für eine Verbindung zu Mohr fand sie keinen Beleg. Vielleicht treffen sich einmal die Forschungsergebnisse von Pfarrer Radauer und von Frau Prof. Haid, wenn Mohr ein altes Hirtenlied vorgefunden hätte; vielleicht sogar bei der Familie Enzinger (Ederbauer) auf dem Egg in Thalgau, und dieses Lied dann melodisch und textlich in Anlehnung an das „Original-Stille-Nacht“ zu dem vorliegenden Lied umgestaltet hätte?Das Lied, so Gerlinde Haid, sei es jedenfalls wert, besonders gewürdigt zu werden. Nicht nur deswegen, weil es zu dem uns vertrautem Weihnachtslied offensichtlich in Beziehung steht, sondern weil es ein Schmucksteinchen aus dem Schatz der Volksüberlieferung sei, wie es ein Volksmusikforscher nur selten findet.

Die überlieferten Strophen des Liedes lauten:2. Strophe:„Stille Nacht, heilige Nacht, wir bringen dem Kindlein ein Opfer dar.I bring eahm an Stritzl, i bring eahm a Oar.I bring eahm an Budern, a paar Reißtl Haar, i bring eahm a Täüberl a zwoa.“3. Strophe:„Stille Nacht, heilige Nacht, wir wünschen enk alln a glückselig`s Neu`s Jahr.Wir wünschen Georgius, Leonhardus ins Haus, dass alles Unglück muss weichen hinaus. Wir Kinder, wir gehen nach Haus.“Pfarrer Radauers Wunsch, dass eine begabte Mundartdichterin die Lücke der fehlenden ersten Strophe schließen sollte, wurde u.a. durch Frau Maria Koller aus Berndorf bei Salzburg im Jahre 2001 erfüllt:1. Strophe:Stille Nacht, heilige Nacht, Hirten han vom Schlaf aufgwacht,blent vo an Stern, der fast ober eah steht,und vo an Engl, der eana zuageht,der grad a die Hirtn die Botschaft vakinnt,vom Heiland zu Bethlehem im Stoi als kloas Kind.