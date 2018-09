E-Mountainbike gestohlen

10.09.2018, 09:49 Uhr

Unbekannte Täter stahlen Elektro-Mountainbike aus Einfamilienhaus.

HALLWANG (red). Aus dem Eingangsbereich eines Einfamilienhauses stahlen am Nachmittag des 9. Septembers bislang unbekannte Täter ein E-Mountainbike der Marke Steinbach, heißt es in einer Presseaussendung der Polizei Salzburg. Bei dem Fahrrad handle es sich um ein hochwertiges im Wert von mehreren tausend Euro. Der mutmaßliche Täter wurde laut Informationen der Polizei bereits zuvor beobachtet wie er sich auffällig in der Wohnsiedlung bei Carports und bei Fahrrädern umsah.