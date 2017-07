Ein Sinnesweg für kleine Füßchen

19.07.2017, 17:45 Uhr

Einen neuen Barfußweg inklusive Einweihungsfeier bekam der Hermann-Gmeiner-Kindergarten im SOS-Kinderdorf in Seekirchen von motivierten und tatkräftigen Jugendlichen der Seekirchner Landjugend geschenkt.

(Seekirchen, 12.07.2017) Die Kinder des Hermann Gmeiner Kindergartens konnten sich kurz vor den Sommerferien über ein tolles Geschenk freuen. Junge Damen und Herren der Seekirchner Landjugend hatten den Garten des im SOS-Kinderdorf gelegenen Gemeindekindergartens mit einem neuen Barfußweg bereichert. Gestern luden sie kleine und große Gäste zur offiziellen Einweihungsfeier ein. Zuvor waren Bagger und Muskelkraft am Werk. Binnen eines Vormittags hatten die engagierten jungen Leute das 6 Meter lange Sinneserlebnis im wahrsten Sinne des Wortes aus dem Boden gestampft. „Das war eine gelungene Überraschung zur großen Freude der Kinder“, berichtet Kindergartenleiterin Elisabeth Schmidbauer bei der ebenfalls gespendeten Verköstigung während schon viele kleine Füße vergnügt durch die unterschiedlich befüllten Teile des Weges flitzen.

„Entstanden ist die Idee im Zuge eines JUMP-Projektes“, erzählt Maria Aigner, die zusammen mit Viktoria Fink das Projekt geleitet hat. JUMP steht für „Junge unschlagbar motivierte Persönlichkeiten“ und ist ein Zertifikatslehrgang des LFI, der Landjugend-Mitgliedern ermöglicht, viele spannende, interessante und lehrreiche Seminare zu besuchen und sich persönlich weiterzubilden. „Der Grundgedanke war es, etwas Bleibendes für unsere Jüngsten zu errichten und ihnen ein hautnahes Erleben der Natur zu ermöglichen“, so Aigner weiter. Der Barfußweg beinhaltet sechs unterschiedliche Materialien zum Fühlen und Erleben. Neben Steinen, Querhölzern und feinem Kies finden auch Sand, Rindenmulch und Hackschnitzel ihren Platz. Damit der Barfußweg möglichst lange erhalten bleibt, wurde er mit Pflastersteinen umrahmt und die einzelnen Felder mit den unterschiedlichen Materialien abgetrennt.Auch Seekirchens Bürgermeisterin Monika Schwaiger zeigte sich von der Idee begeistert, gratulierte den engagierten Jugendlichen zu ihrer Idee und bedankte sich für den Einsatz. „Dieser Kindergarten wird von der Gemeinde geführt und liegt mir besonders am Herzen, weil hier Kinder aus dem SOS-Kinderdorf und auch Nicht- Kinderdorfkinder betreut werden und die Einen von den Anderen lernen können.“ Ein herzliches Dankeschön für die großzügige Unterstützung richtet die Projektleitung an das Bauunternehmen Doll, Windhager Zentralheizung, Schlosserei Hausbacher, Hofbauer Erdbau, Lagerhaus Seekirchen, Autohaus Kainz und Schober Küchen.Text: Martina Molih, SOS-KinderdorfFür Rückfragen: martina.molih@sos-kinderdorf.at