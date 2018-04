Elsbethen: Mann stürzt 5 Meter in die Tiefe

25.04.2018, 19:56 Uhr

Ein Arbeiter stürzte durch eine Aussparung im Dach.

ELSBETHEN. Am Abend des 25. Aprils kam es auf einer Baustelle in Elsbethen zu einem Arbeitsunfall, bei diesem sich ein 56-jähriger Arbeiter verletzt wurde. Er brachte Siloplanen auf einem provisorischen Dach an, um dieses vor Regen zu schützen. Einige Aussparungen im Dach waren bereits mit der Plane (jedoch nicht mit dem Holz) abgedeckt. Der Arbeiter trat auf eine dieser Aussparungen und stürzte etwa fünf Meter nach unten. Der 56-Jährige wurde vom Notarzt erstversorgt und danach in das Salzburger Unfallkrankenhaus gebracht. Dies vermeldete die Landespolizeidirektion Salzburg.