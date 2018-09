Experten warnen vor Brandmythen

12.09.2018, 13:40 Uhr

Pro Jahr sterben im Schnitt 25 bis 30 Personen bei Bränden in den eigenen vier Wänden.

SALZBURG (red). Insgesamt 3.847 Brände entfielen im Jahr 2016 auf den Zivilbereich. Das sind 52,5 Prozent aller Brandgeschehen in Österreich. 30 Menschen starben 2016 an den Folgen eines Brandes. „Mit dem Herbst steht uns die Hochsaison für Brände bevor", erklärt Dr. Armin Kaltenegger, Leiter des Forschungsbereichs Eigentumsschutz im Kurtorium für Verekhrssicherheit „Zeit um jetzt Vorsorgemaßnahmen zu ergreifen." Viele Menschen haben zudem gefährliche Fehleinschätzungen und Annahmen entwickelt, so der Brand-Experte. Das KFV hat die gängigsten Brand-Mythen zusammengetragen und auf ihre Gültigkeit überprüft:

: „Ich brauche mich nicht zu schützen, denn ich passe sowieso sehr gut auf."Irrtum. Elektrische Defekte sind häufige Brandursachen. Auch Brände im Keller oder Hausflur sowie ein Brand in der Nachbarwohnung können gefährlich werden.:„Der Rauch wird mich schon rechtzeitig aufwecken, wenn ich schlafe."Eine gefährliche Fehleinschätzung. Der menschliche Geruchssinn funktioniert im Schlaf nicht. Dadurch wird der Brandgeruch im Schlaf nicht wahrgenommen. Bei einem Brand bilden sich darüber hinaus geruchlose Gase, die unbemerkt im Schlaf inhaliert werden. Wenige Atem-züge davon sind bereits tödlich!: „Wenn es brennt, hat man zum Verlassen der Wohnung mehr als 10 Minuten Zeit."Stimmt nicht. Eine Rauchgasvergiftung kann bereits nach wenigen Minuten tödlich sein. Rechtzeitig durch einen Rauchwarnmelder gewarnt zu sein ist daher besonders wichtig.„Beton und Stein brennen nicht. Ich bin nicht gefährdet, denn ich wohne in einem Betonhaus."Beton brennt nicht. Vorhänge, Teppiche, Möbel oder Kleidung sind allerdings brennbar. 100g brennender Schaumstoff kann ausreichen, um lebensbedrohliches Rauchgas zu produzieren.„Meine Wohnung vor Bränden zu schützen ist sehr teuer."Nein. Ein Rauchwarnmelder kostet nicht mehr als ein paar Euro. Geprüfte Feuerlöscher sind schon ab 20 Euro erhältlich. Die Überprüfungskosten liegen üblicherweise unter 10 Euro.: „Ich bin Raucher und kann daher keine Rauchwarnmelder installieren. "Rauchwarnmelder funktionieren foto-optisch. Zigarettenrauch und brennende Kerzen lösen bei üblichem Gebrauch keinen Alarm aus. Sobald genügend Rauchpartikel in das Innere des Mel-ders geraten, wird ein Signalton ausgelöst. Mit rund 85 Dezibel ist er laut genug, um jeden Schla-fenden zu wecken und vor der drohenden Gefahr zu warnen.: „Ein Feuerlöscher kann bei falscher Bedienung explodieren und ist kompliziert in der Bedienung. "Stimmt nicht. Einen Feuerlöscher zu bedienen ist ganz einfach. Wegen ihrer universellen Einsetzbarkeit für alle im Haushalt relevanten Brandklassen (A, B, C) sind Pulverlöscher am ein-fachsten zu handhaben und erzielen auch bei Anwendung durch Ungeübte ausgezeichnete Löschwirkungen. Das Löschpulver ist für den Menschen unbedenklich. Die richtige Handhabung ist auf jedem Feuerlöscher beschrieben und sollte dennoch, bevor es zu einem Notfall kommt, durchgelesen werden. Praktische Löschübungen schaffen Sicherheit im Umgang.