Das gemeinsame Fahrradkilometersammeln-Wer radelt gewinnt mit dem Land Salzburg wird auch heuer wieder organisiert.Radeln und Kilometer eintragen:Alle mit dem Rad zurückgelegten Kilometer werden ab 01. Mai gezählt, egal ob Wege zum Einkaufen, zur Arbeit oder in der Freizeit. Tragen Sie Ihre gefahrenen Kilometer täglich, wöchentlich, monatlich oder einmal am Ende der Aktion in den online-Kalender in Ihrem Login-Bereich ein. Zur Ermittlung der zurückgelegten Kilometer können Sie auch die digitale Radlkarte www.radlkarte.info benutzen.

Gewinnen:Auf alle Teilnehmenden, die zwischen 01. Mai und 31. August 2017 mind. 100 Radkilometer eingetragen haben, warten tolle Preise (Fahrräder, Kurzurlaube, Gutscheine uvm.). Die Chance auf einen Gewinn gibt es bereits während der Aktionszeit bei mehreren Zwischenverlosungen und am Ende der Aktion.Weitere Infos zur Aktion und den Gewinnchancen unter: www.wer-radelt-gewinnt.at.Heuer neu:Alle Teilnehmenden aus dem Vorjahr bleiben automatisch angemeldetDieses Jahr bleiben alle Teilnehmenden und alle Institutionen (Betriebe, Gemeinden usw.) automatisch angemeldet. So müssen Sie sich nicht neu registrieren. Sollten Sie dieses Jahr jedoch nicht mehr bei „wer radelt gewinnt“ dabei sein wollen, haben Sie die Möglichkeit, Ihren Account unter „Profil bearbeiten“ zu löschen.